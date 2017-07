Tieleman-zusjes dromen ook van Oranje

Met wat 'oeh's' en 'aah's' zaten de tweelingzussen Tieleman (21) gespannen te kijken naar het duel België-Nederland (1-2). Ze zagen Oranje hun derde zege van het EK boeken en daarmee is Nederland geplaatst voor de kwartfinale.

Oranje

Sharona speelt in de Nederlandse eredivisie voor ADO Den Haag. Sylvana staat onder contract in België bij AA Gent, met de beloftenploeg werd zij vorig jaar landskampioen. "We hopen ook ooit samen in Oranje te spelen, maar tot nu toe hebben we nog niet in de voorselectie gezeten. Ik heb wel in de jeugdselecties van de KNVB gezeten", zegt Sharona.

Over wie ze dit EK goed vinden spelen zijn ze het snel eens: Jackyie Groenen. "Ik las dat van haar passes laatst tegen Denemarken 86 procent goed was, en daar zaten ook een paar hele moeilijke steekballen bij", zegt Sharona "Ze speelt echt goed", vindt ook Sylvana. "Maar ik vind Lieke Martens ook echt een hele goeie speelster. Zij heeft veel mooie acties."

Finale

"Ze hebben drie keer gewonnen dus hebben ze het uitstekend gedaan", zegt Sharona. "Ik denk dat ze de finale gaan halen en die dan hopelijk ook winnen", vult Sylvana haar zus aan.