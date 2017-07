Zeeland wordt wakker: Metropole Orkest, voetbalzusjes en amfibievoertuig

Isabel Provoost en Marjolaine et les Manouches maken nog kans op nummer met Metropole Orkest (foto: Omroep Zeeland)

Metropool orkest

De publiekswedstrijd van het Metropole Orkest gaat de laatste week in. Op 1 augustus om 12.00 uur sluiten de stembussen en dan wordt duidelijk wie met het befaamde Metropole Orkest de studio mag induiken. Er zijn nog twee Zeeuwse kanshebbers: Marjolijn Polfliet en Isabel Provoost.

Lees ook:

Sharona (links) en Sylvana Tieleman moedigen vanaf de bank Oranje aan (foto: Omroep Zeeland)

Voetbalzusjes

Sharona en Sylvana Tieleman uit Terneuzen genieten van Oranje op het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. De voetbalsters van respectievelijk ADO Den Haag en AA Gent hopen zelf ook ooit uit te mogen komen voor Nederland.

Lees ook:

Alex en Lydia Dybala rijden met twee amfibische voertuigen achterop een oplegger naar Engeland deze zomer. (foto: Omroep Zeeland)

Amfibievoertuigen mee

Het is net even wat anders dan een met de camper, vouwwagen of caravan op vakantie te gaan. Alex en Lydia Dybala rijden met twee amfibische voertuigen achterop een oplegger naar Engeland deze zomer. Eén van de voertuigen stamt uit de Tweede Wereldoorlog, het andere 'autootje', een Amphicar, lijkt op een DAF, maar de twee witte schroeven er onder zorgen er voor dat je ermee kunt varen.

De fietsvierdaagse gaat voor de 29e keer van start. (foto: Omroep Zeeland)

Fietsvierdaagse

Vandaag gaat de fietsvierdaagse van start. De komende vier dagen rijden deelnemers elke dag 25, 40 of 60 kilometer door Zeeland.

Mooie wolken bij de Zandkreekdam bij Noord-Beveland na een zware regenbui (Foto: Vivian Kramer) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Vandaag zijn er perioden met zon en eerst kan een bui vallen, maar in de loop van de middag en vanavond is het overal in de provincie droog. Het wordt rond 20 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en zwakt de wind af. De minimumtemperatuur komt op 14 tot 16 graden uit.