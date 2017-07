Ik ga op vakantie en neem mee... een amfibie of twee

Het is net even wat anders dan met de camper, vouwwagen of caravan op vakantie. Alex en Lydia Dybala uit Ritthem rijden met twee amfibische voertuigen achterop een oplegger naar Engeland deze zomer.

Eén van de voertuigen stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De DUKW werd in 1942 voor het eerst geproduceerd en gebruikt voor het vervoeren van manschappen en goederen vanaf het water het land op. Het andere 'autootje', een Amphicar, lijkt op een DAF, maar de twee witte schroeven eronder zorgen er voor dat je ermee kunt varen. Niks mooiers dan wanneer de DUKW van de weg het water in rijdt" Alex Dybala, eigenaar amfibisch voertuig 'Niks mooiers' De DUKW is niet van Alex en Lydia zelf, maar ze gebruiken en onderhouden de amfibie. Volgens Alex is er niets mooiers dan het in volle vaart vanaf de weg het water inrijden. Ze hebben nog meer historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Hun zoon heeft de voorliefde voor oude voertuigen overgenomen. Een DUKW en een Amphicar (foto: Omroep Zeeland) Alex en Lydia rijden met de vaar/voertuigen naar een historische show: de War and Peace Revival in Beltring (Kent). Daar treft het echtpaar andere liefhebbers van amfibische voertuigen. De rest van de vakantie zijn ze langs de oevers van de rivier de Medway te vinden. De DUKW wordt alleen aan zoet water blootgesteld, zout water tast de oude reus te veel aan.