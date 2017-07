Woede bij Zeeuwland, korting van 170 euro voor huurders mag niet

Appartementen van de woningcorporatie in Aagtekerke (foto: Zeeuwland)

Door een fusie van Zeeuwland met Woonburg kunnen de twee organisaties samen een miljoen euro per jaar besparen. Dat voordeel wilde de nieuwe woningcorporatie het eerste jaar verdelen onder de 6.000 huurders op Schouwen-Duiveland en Walcheren. Die zouden in augustus een eenmalige korting van 170 euro per huishouden krijgen.

Pas nadat de media meldden dat onze huurders een eenmalige korting zouden krijgen, stuurde het ministerie een brief waarin staat dat het niet mag." Marco van der Wel, Zeeuwland

"Veel van onze huurders zitten niet al te ruim bij kas", zegt Marco van der Wel van Zeeuwland. "Dan is 170 euro veel geld. Toen we de korting aankondigden betekende dat een forse meevaller voor onze klanten. Ik las zelfs een reactie van iemand die blij was dat hij eindelijk nieuwe schoolspullen voor de kinderen kon kopen."

Maar daar steekt de Autoriteit Woningcorporaties nu een stokje voor. De toezichthouder zegt dat de eenmalige korting op de huur in strijd is met de Woningwet. "Ze zeggen dat het verboden is om onze huurders een cadeautje te geven", zegt Van der Wel. "Maar wij vinden niet dat we een cadeautje geven. Huurders moeten eenmalig minder betalen."

"Dit is de omgekeerde wereld. Deze huurkorting mag niet van de Autoriteit, maar als er nieuwe huurders in een huis komen, kijken we ook naar hun persoonlijke situatie. Dan mag een huurkorting wel."

Goedgekeurd

Die fusie is vorig jaar goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorwaarde voor de goedkeuring was dat de huurdersverenigingen ook akkoord zouden gaan. Die stelden toen als voorwaarde dat de huurders het eerste jaar zelf ook het financiële voordeel zouden merken. Volgens Van der Wel was dat allemaal bekend bij het ministerie en bij de Autoriteit Woningcorporaties.

"Maar pas nadat de media meldden dat onze huurders een eenmalige korting zouden krijgen, stuurden ze ons een brief waarin staat dat het niet mag", zegt Van der Wel. "Wij vinden dat niet alleen veel te laat maar ook onterecht." Zeeuwland wil daarom zo snel mogelijk na de zomer naar de rechter stappen om het verbod aan te vechten.

'Buitengewoon triest'

Zeeuwland heeft gisteren nog geprobeerd om het debacle uit te praten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar dat heeft niets opgeleverd, zegt Zeeuwland.

Maar de eenmalige huurverlaging in augustus gaat niet door. Als Zeeuwland gelijk krijgt van de rechter, volgt de verlaging op een later moment. De 6.000 huurders worden vandaag per brief op de hoogte gebracht. "Dit is buitengewoon triest omdat het over de rug van de huurders gaat", aldus Van der Wel.

