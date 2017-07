'Desastreus' einde Zeeuwse uiensector afgewend

Het middel MH voorkomt dat uien tijdens de bewaring ontkiemen. (foto: Omroep Zeeland)

Iedere tien jaar bekijkt de Europese Commissie of middelen toegestaan blijven. Maleïnehydrazide (MH) - een middel dat voorkomt dat uien nadat ze gerooid zijn ontkiemen - stond ook op die lijst. "In eerste instantie zeiden ze: 'we stoppen ermee'", vertelt Gunter. "Dat zou echt desastreus zijn voor de Nederlandse uiensector die met name in Zeeland geconcentreerd is."

Van 'nee', naar 'ja, maar'

Op dit moment is MH volgens Gunter het enige middel dat ontkiemen tegen gaat. "We hebben gekeken naar andere middelen, bijvoorbeeld andere bewaartechnieken, maar die werken alleen op het moment dat we de uien zelf in bewaring hebben. Zodra we de uien exporteren groeien ze de container uit bij wijze van spreken."

Boeren moeten vanaf volgend jaar het gezuiverde MH-middel gebruiken. (foto: Omroep Zeeland)

"Toen is het besluit door de Europese Commissie omgekeerd van een 'nee' naar een 'ja, áls het middel nog veel schoner wordt'", gaat Gunter verder. Die optie is onderzocht en ee speciale taskforce kwam vervolgens tot de conclusie dat zo'n gezuiverde variant binnen een jaar moet lukken.