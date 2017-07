Vrijwilligers onmisbaar voor kerkuiltjes

"Het gaat goed met de kerkuilen in Zeeland, de situatie is stabiel", zegt Hans Molenaar van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Zeeuws-Vlaanderen. In 2015 waren er 153 broedparen en vorig jaar 165. Dat was ruim vijftig jaar geleden wel anders. Toen waren er in heel ons land nog maar honderd broedparen. Een herstelplan, waar vrijwilligers een grote rol in hebben, bracht redding. Al is de kerkuil nog steeds een beschermde soort.

Nestkast

Deze zomerperiode worden de kuikens die zijn uitgebroed geringd. Dit om zicht te houden op de dieren. In de recreatieboerderij van camping de Zeemeeuw in Ossenisse krijgen drie jonkies een ringetje. Eigenaar Piet de Waal kijkt toe en mag een uiltje vasthouden. Sinds 2015 hangt in zijn schuur een nestkast. Binnenkort kunnen zijn campinggasten bekijken hoe het eraan toegaat in die nestkast.

Mannetje of vrouwtje?

Behalve dat de vogels een ring krijgen aangemeten, worden ze ook gewogen en gemeten. En hun geslacht wordt bepaald. Dat gebeurt aan de hand van de tekening van de veren.

De werkgroep probeert al 35 jaar de populatie van de uilen op te krikken. Maar de groep vergrijst en zoekt nu nieuwe leden. Volgens Molenaar is er voor de vrijwilligers voldoende te doen. Ze maken nestkasten, die ze ook ophangen, inspecteren en schoonmaken. Maar ze helpen ook bij het ringen. Molenaar bekijkt ondertussen een van de uiltjes nog eens goed: "Dit is toch zo leuk, hier genieten we van."

In 2016 werden 165 broedparen geteld: