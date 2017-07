'Onbegrijpelijk dat huurkorting Zeeuwland niet mag'

Appartementen van Zeeuwland in Aagtekerke (foto: Zeeuwland)

Zeeuwland fuseerde 1 mei met woningcorporatie Woonburg. Daardoor wordt jaarlijks 1 miljoen euro bespaard. Zeeuwland wilde die besparing delen met huurders door eenmalig 170 euro korting te geven. De Aw keurt deze korting nu af, omdat dit in strijd zou zijn met de Woningwet.

Terugfluiten

In het fusievoorstel dat de Aw heeft goedgekeurd, stond dat Zeeuwland van plan was dat die 170 euro aan de huurders uit te keren. "Eerste keurt de Aw het fusievoorstel inclusief huurkorting goed, om vervolgens Zeeuwland terug te fluiten omdat een eenmalige huurkorting in strijd zou zijn met de wet", schrijft Aedes in een verklaring.

Volgens Aedes gaat de Aw met het besluit voorbij aan de afspraken tussen lokale partners. "De Woningwet is een goed kader voor de werkzaamheden van corporaties. Maar dit is een voorbeeld van doorgeslagen regelgeving en bureaucratie", aldus de vereniging.

Woningcorporatie Zeeuwland zegt binnenkort naar de rechter te stappen om het verbod op de eenmalige korting aan te vechten.

Lees ook: