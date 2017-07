Niet fitte De Nooijer niet tegen Schouws Elftal

Bradley de Nooijer ziet zaterdag niet bij de selectie van FC Dordrecht (foto: Orange Pictures)

Vaste waarde

De Nooijer (19) was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van zijn trainer en vader Gérard de Nooijer, maar moet nu dus even pas op de plaats maken. Na terugkeer bij de club bleek hij niet voldoende op gewicht om aan de voorbereiding te kunnen starten. Zijn teamgenoten Cerezo Hilgen en Anthony Berenstein hadden het nog veel bonter gemaakt en zijn volgens RTV Rijnmond per direct vertrokken bij de club.



Thomas van den Houten uit Goes doet ook niet mee bij FC Dordrecht tegen het Schouws Elftal. De verdediger is na zijn vertrek bij Telstar van afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe club, trainde een aantal weken mee bij Dordrecht en speelde 45 minuten in een oefenduel, maar is nu weer vertrokken bij de nummer 19 van het afgelopen seizoen in de Jupiler League. Waar Van den Houten nu aan de slag gaat is nog niet bekend.

Julius Bliek tijdens zijn eerste training bij FC Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

Julius Bliek komt zaterdag tegen het Schouws Elftal wel in actie. Voor de verdediger, die afgelopen zomer overstapte van eersteklasser Kloetinge naar FC Dordrecht, is het een speciale wedstrijd omdat het duel in zijn woonplaats Burgh-Haamstede wordt gespeeld. Vorig seizoen won Bliek als speler van het Schouws Elftal met 2-1 van FC Dordecht. Toen scoorde Ronald Zwager beide doelpunten.



De wedstrijd Schouwse selectie - FC Dordrecht begint zaterdag om 18.30 uur.