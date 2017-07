Toiletfilmer gemeente Vlissingen wacht strafzaak thuis af

Het duurt nog weken voordat duidelijk wordt of het Openbaar Ministerie de 57-jarige man gaat vervolgen die stiekem op de damestoiletten van het stadhuis in Vlissingen filmde. De man is weer op vrije voeten.

Het stadhuis van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Eerder deze maand werden bij de gemeente per toeval camera's gevonden met daarop beelden van de damestoiletten. De gemeente Vlissingen deed aangifte waarna de politie een onderzoek startte. Een man die bij de gemeente werkt is afgelopen vrijdag als verdachte opgepakt en uitgebreid verhoord. Het onderzoeksdossier moet nu door de officier van justitie worden beoordeeld. De officier bepaalt uiteindelijk of, en voor welke strafbare feiten de man wordt vervolgd. De man is vrijdag direct door de gemeente geschorst en zijn toegangspas is geblokkeerd. Lees ook: Ambtenaar filmt stiekem op toiletten stadhuis Vlissingen