Alles is klaar voor proces eerste Zeeuwse jihadverdachte

Rechtbank Middelburg (foto: OZ)

De man zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. De man was in 2013 een tijd vermist. Tegen zijn moeder en broer zou de man gezegd hebben dat hij in in Syrië was geweest. Daar zou hij wel zijn opgeleid, maar niet hebben gevochten. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De maximumstraf daarvoor is 15 jaar gevangenisstraf.

Bewijs

De rechtbank liet al eerder weten over pintransacties te beschikken die de verdachte in Istanbul en in de grensstreek van Turkije en Syrië heeft gedaan. Daarnaast zijn op een externe harde schijf 182 radicaal gerelateerde foto's gevonden. Dat alles wordt als bewijs aangevoerd.

280 Syriëgangers

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn er de afgelopen jaren zeker 280 Nederlanders naar Syrië en Irak gereisd. Van de Syriëgangers zijn er zo'n veertig gestorven, vijftig zijn er teruggekeerd naar Nederland en zo'n 190 zouden zich nog in het strijdgebied begeven. Alle Syriëgangers die nu terugkomen worden aangehouden en verhoord.

De AIVD verwacht dat het aantal terugkeerders de komende tijd alleen maar zal toenemen omdat IS meer en meer in het nauw gedreven wordt. De inlichtingendienst denkt dat de mensen die nu terugkeren gevaarlijker zijn dan eerdere terugkeerders omdat ze meer dan een jaar in het gebied van de terroristische organisatie hebben gewoond. Daardoor is volgens de AIVD de kans groter dat ze hebben gevochten of training hebben gehad om te vechten.

Traject

Deze zaak komt sinds het begin van dit jaar iedere drie maanden voor de rechtbank om de voortgang te bespreken. In mei werd besloten om de verdachte zeven maanden op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum. Daar is de verdachte psychiatrisch onderzocht. De resultaten van dat onderzoek worden later besproken.

Lees ook: