Slecht druivenjaar goed voor Schouwse wijnboer

De Zeeuwse wijnboeren zijn niet ontevreden over hun druiven. "Een jaar uit het boekje tot nu toe", vertelt Johan van de Velde van wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor. "We zitten hier natuurlijk op een eiland, dat zorgt ervoor dat het in het voorjaar - als de nachtvorst dreigt - altijd ietsjes warmer is. Dat heeft ons ook dit jaar weer behoed, al moet ik wel zeggen dat het op het nippertje was. Het was 's nachts toch even onder nul, dan schrik je wel."

De Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) verwacht dat wijnjaar 2017 minder flessen zal opleveren, door het 'slechte' voorjaar. Dat betekent dat er over twee jaar minder witte wijn van Nederlandse bodem te krijgen is en dat er over vier jaar minder rode wijn beschikbaar is.

Goede kwaliteit

De druiven van Jurjen van Opstal uit Vrouwenpolder en Hanneke Koopman uit Wissenkerke zijn wel beschadigd: "De helft van de knoppen is bevroren", vertelt Koopman. Ook bij Van Opstal is dat het geval.

Volgens Van Opstal hoeft dat niet per se slecht te zijn. "De druiven die nog aan de struiken hangen zijn daardoor een stuk groter. Dus ik denk dat het alles bij elkaar wel meevalt. Als de kwaliteit beter is, compenseert dat elkaar weer."

(foto: Omroep Zeeland)

Net als gewassen als wintergerst en graszaad, zijn ook de druiven eerder oogstklaar. "De bloei was een dag of tien vroeger dan normaal, dat betekent dat we ook eerder kunnen oogsten. Dat zal rond 24 september zijn", verwacht Van de Velde van De Kleine Schorre.