Zeeuwse DJ maakt feestnummer van Despacito

Party DJ Basje uit Goes heeft samen met Feest DJ Prestah uit Rotterdam een Nederlandstalige versie gemaakt van Despacito, de zomerhit van dit moment. Het nummer heet Kom Naar Mij Toe en is ingezongen door de Noord-Hollandse feestzanger Tom Haver.

Party DJ Basje & Feest DJ Prestah ft. Tom Haver - Despacito

Idee

Bas Coppoolse (DJ Basje) had het nummer al in februari dit jaar op de korrel. Na twee solosingles wilde hij een keer een samenwerking aangaan. De plannen voor Kom Naar Mij Toe werden concreet na een optreden in Goes van DJ Prestah (Sylvester van der Rest). Die legde de contacten met zanger Tom Haver. Vorige maand namen ze de track op in de studio Sonic Solutions in Roosendaal.

Jeugdsoos

Bas Coppoolse (26) begon als 12-jarige in de jeugdsoos van Kloetinge. Hij leerde het vak van dj in dansschool Janvier in Goes. Daarnaast is de eveneens uit Goes afkomstige Party DJ W een belangrijke mentor voor hem. Nu treedt hij wekelijks op, voornamelijk binnen de provincie. Bas: "Kom Naar Mij Toe is de beste productie tot nu toe. Ik ben trots op het resultaat."

Despacito is een nummer van Luis Fonsi en Daddy Yankee uit Puerto Rico. Het werd een wereldwijde zomerhit in de remix met Justin Bieber. Eerder nam de Zeeuwse zangeres Emma Heesters een coverversie van het nummer op in Los Angeles met de Amerikaanse YouTuber Jason Chen.