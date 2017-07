Vlissingen eigenaar unieke fotocollectie Dert

foto van Dert - Boulevard bij storm (foto: gemeentearchief Vlissingen)

Met de aankoop wordt de toekomst van deze collectie veilig gesteld. De aankoop wordt gefinancierd door Vereniging Vrienden van het muZEEum en het gemeentearchief Vlissingen, Stichting Van de Sande en Stichting Moerman Promotie Vlissingen. Een bedrag wordt niet genoemd.

"Als je zag hoe meneer Dert met de collectie omging. Dat was z'n kind, heel z'n hebben en houden, z'n leven," zegt Tramper. "Dat moet je zorgvuldig regelen. Ik denk dat de familie Dert tevreden is met de gang van zaken, ze hebben niet het onderste uit de kan gewild, ze hebben het Vlissingen ook wel gegund."

foto van Dert - 1946 stadsgezicht vanuit Hobeinstraat met op achtergrond bouw Willem Ruys bij De Schelde (foto: gemeentearchief Vlissingen)

"Heel veel stadsbeelden, heel veel de Schelde, maar ook beelden van de pier van voor de oorlog, de brand in de Sint Jacobskerk (1911), scheepsstrandingen. De foto's vliegen links en rechts door de geschiedenis van de stad," vervolgt een enthousiaste Tramper.​

foto van Dert - 1959 Boulevard Evertsen met het strabd (foto: gemeentearchief Vlissingen)

Alle foto's stammen uit de periode van 1890 tot 1990 en zijn gemaakt door meneer Dert en zijn zoon. "Dert was een begrip in Vlissingen", vertelt Tramper. Foto Dert was een fotografiebedrijf dat tussen 1890 en 1990 een vestiging in Vlissingen had. Heel veel bedrijven lieten Dert professionele foto's nemen. De Schelde, de steenkoolhandelsvereniging, de PSD, de stoomvaartmaatschappij Zeeland waren onder meer opdrachtgever.

Een deel van de collectie wordt tentoongesteld in het muZEEum. Deze zal vrijdag 13 oktober 2017 worden geopend. Op dit moment zijn al tussen de 8.000 en 9.000 foto's te zien. "Er staan bijna 7.000 foto's klaar, die stukje bij beetje worden toegevoegd," zegt Tramper. "Alle 130.000 is onmogelijk. Dat is te veel werk en te kostbaar. Er zitten ook een heleboel foto's tussen die er niet toe doen. En we kunnen niet alles openbaar maken in verband met portretrechten."