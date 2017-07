De E-bike rukt op in de fietsvierdaagse

Het de 29e keer dat Zeeuwse fietsvierdaagse wordt gehouden en het aantal deelnemers loopt de laatste jaren terug. Volgens de organisatie is dat een landelijke trend, omdat ouderen afvallen en er is geen aanwas is van jongeren.

E-bikers tijdens de Zeeuwse fietsvierdaagse (foto: Omroep Zeeland )

De start van de fietsvierdaagse is ook morgen, donderdag en vrijdag bij het Omnium in Goes. De afstanden zijn 25, 40 en 60 kilometer en voeren door de polders van de Bevelanden. Op de route zijn controleposten waar de fietsers een stempel kunnen halen.