Vakantie voor ieder kind tijdens Zomerspelen

Volgens Ted Nijssen van de Stichting Roat is de armoede in Vlissingen hoog en zijn er daarom veel kinderen die niet op vakantie kunnen. De stichting wil die kinderen ook een leuke schoolvakantie bezorgen.

Buurtgevoel

De stichting wil met de speeldagen ook iets aan de samenhang in de buurt doen: "Als we zo'n mooi springkussen neerzetten komen er vanzelf ook ouders op af die contact hebben met elkaar. Zo proberen we die onderlinge verbondenheid, het buurtgevoel, terug te geven aan de bewoners", aldus Nijssen.

(foto: Omroep Zeeland)

De komende weken worden de Zomerspelen nog drie keer georganiseerd: donderdag 27 juli in Oost-Souburg, dinsdag 1 augustus in Westerzicht (Vlissingen) en donderdag 3 augustus in Paauwenburg (Vlissingen).