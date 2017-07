Zeeland wordt wakker: zoekactie, zomerspelen en bloemvelden

Goedemorgen! Het is woensdag 26 juli. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Grote zoekactie naar zwemmer bij Ossenisse (foto: @JackJandejonge) Zoektocht Voor de kust van Ossenisse is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Lees ook: Grote zoekactie bij Ossenisse naar zwemmer (foto: Omroep Zeeland) Zomerspelen In Vlissingen worden de Zomerspelen georganiseerd door de Stichting Roat. De speldagen moeten kinderen die niet op vakantie kunnen toch een leuke schoolvakantie bezorgen. Lees ook: Vakantie voor ieder kind tijdens Zomerspelen Leo Noordijk werkte dertig jaar op de ambulance, maar besteedt nu zijn tijd aan oude schepen (foto: Omroep Zeeland) Ambulancebroeder Zijn vrije tijd besteedt hij nu aan het opknappen van boten en aan toeren op de racefiets. Maar dat was vroeger wel anders. Leo Noordijk (70) uit Noordgouwe werkte bijna zijn hele leven als ambulancebroeder op Schouwen-Duiveland. Lees ook: Dertig jaar ambulancebroeder: Het was een prachtige tijd met helaas zwarte bladzijden Bloemenveld in Westkapelle (foto: Bianca Minderhoud) Bloemenvelden De zomer levert mooie plaatjes op. Een selectie van bloemenvelden die op social media geplaatst worden. Lees ook: In beeld: 14x de mooiste Zeeuwse bloemenvelden Korenveld met wolken (foto: Bianca Minderhoud) Weer Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen of in de avond is het bewolkt. Het blijft tot de eerste helft van de avond droog. De temperatuur stijgt vanmiddag tot rond 23 graden en er waait een matige zuidwestelijke wind.