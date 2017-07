Kamervragen over verbod huurkorting Zeeuwland

Een appartementencomplex van Zeeuwland in Koudekerke (foto: Zeeuwland)

Tweede Kamerlid Jaco Geurts wil dat minister Ronald Plasterk van Wonen met de Autoriteit Woningcorporaties gaat praten over een oplossing. Geurts snapt maar weinig van de opstelling van de autoriteit: "Waarom is het wel mogelijk om tien maanden lang 17 euro te geven, maar niet in in keer 170 euro."

Door een fusie van Zeeuwland met Woonburg kunnen de twee organisaties samen een miljoen euro per jaar besparen. Dat voordeel wilde de nieuwe woningcorporatie het eerste jaar verdelen onder zesduizend huurders op Schouwen-Duiveland en Walcheren. Die zouden in augustus een eenmalige korting van 170 euro per huishouden krijgen. Volgens de Autoriteit Woningcorporaties is een eenmalige korting in strijd is met de Woningwet.

Geurts wil via de minister ook weten waarom de Autoriteit Woningcorporaties niet eerder in actie kwam. "Ze hebben zelf het fusievoorstel goedgekeurd. De korting was onderdeel van de fusieafspraken en één van de voorwaarde van de huurders bij het instemmen."

Socialistische Partij

Ook SP-Kamerlid Saskia Beckerman liet op Twitter weten vragen te gaan stellen over de geweigerde eenmalige huurkorting van Zeeuwland.

