Jongen (17) bekent vijftien inbraken bij Hulst en Clinge

(foto: Omroep Zeeland)

De politie verdenkt de jongen van 21 inbraken. Gisteren is hij uitgebreid verhoord. Toen heeft hij zeker vijftien zaken bekend.

Volgens de politie kwam de jongen in april al in beeld. In de omgeving van Hulst en Clinge werd toen veelvuldig ingebroken in woningen en bedrijfspanden. Tijdens het onderzoek kwam zijn naam naar voren.

Begin deze maand is de jongen ook al aangehouden voor een inbraak en diefstallen. Na het verhoor is hij toen met een dagvaarding naar huis gestuurd. Later vermoedde de politie dat hij betrokken zou zijn bij nog vele andere zaken. Daarop is hij opnieuw aangehouden.