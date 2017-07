Witteveen failliet: 'We kregen gisteravond een mail'

De vestiging van Witteveen in het centrum van Vlissingen (foto: Google Streetview)

Beide vestigingen zijn vandaag gewoon opengegaan. Tot wanneer de winkels openblijven is niet duidelijk.

Het hoofdkantoor in Utrecht laat weten later vandaag met een schriftelijke verklaring te komen en het personeel verder in de lichten. Bij de vestigingen in Vlissingen en Middelburg werken acht mensen.

Het is nog onduidelijk wat het faillissement van modeketen Witteveen betekent voor de twee Zeeuwse vestigingen in Vlissingen en Middelburg. Volgens de Telegraaf is Witteveen failliet verklaard vanwege een te hoge belastingschuld.

De 400 werknemers komen op straat te staan, schrijft de krant. De keten heeft winkels in het hele land.