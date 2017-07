Nieuwe single Edwin Kaljouw heet: Stapelgek!

Edwin Kaljouw - Stapelgek

Voorwaarts

Edwin Kaljouw is geboren in Oost-Souburg. In 2012 deed hij mee aan talentenjacht van harmonie Voorwaarts in Koudekerke. De positieve reacties op zijn optreden deden hem besluiten een eigen single uit te brengen. Handen Naar Boven werd daarmee een feit. Daarna volgden Zorg Dat Je Happy Wordt!, Laat Iedereen! en Prima!

Zijn zangcarrière combineert Edwin met een normale baan. Hij reist heel het land door voor optredens en promotie en staat geregeld ook bij onze zuiderburen op de planken.