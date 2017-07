Acteur Maarten Swaan wint prijs op Siciliaans festival

Op filmfestival Sicily Web Fest is Maarten Swaan in de prijzen gevallen. Voor zijn hoofdrol in de webserie This New World kreeg de uit Groot-Abeele afkomstige acteur de award voor Beste Acteur. Het festival op het eiland Ustica (Sicilië) werd voor de derde keer gehouden. Het is helemaal gewijd aan filmproducties voor internet uit Italië en daarbuiten.

This New World - Trailer

Maarten Swaan is afkomstig uit Groot Abeele, woonde jarenlang in Barcelona en is dit jaar veelvuldig in Los Angeles te vinden. Na muzikale activiteiten als soloartiest en als bandlid van Melou werkt hij nu aan een acteercarrière.

Virtuele wereld

Vorig jaar werd This New World al uitgeroepen tot Best Web Serie op het Independent Festival in Los Angeles. Het verhaal gaat over een man die de echte en de virtuele wereld niet meer goed kan onderscheiden. This New World was in 2016 te zien op festival Film By The Sea.