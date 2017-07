Brand op garnalenkotter in Yerseke

Op de scheepswerf van Van Os in Yerseke is vanmorgen brand uitgebroken in het ruim van een garnalenkotter. Bij de brand kwam weinig rook vrij. Rond 12.30 uur was de brand onder controle.

Brand op garnalenkotter (foto: HV Zeeland) Het voorste ruim van de kotter stond in brand. Voor de bestrijding van de brand zijn vier blusvoertuigen ingezet. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland stond de wind gunstig, namelijk richting de Oosterschelde in plaats van naar het dorp.