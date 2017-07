Zeeuwland blij met steun in strijd om huurkorting

Huurwoningen Zeeuwland in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Woningcorporatie Zeeuwland is gefuseerd met Woonburg en dat levert een besparing op van een miljoen euro per jaar. Dat voordeel wilde Zeeuwland het eerste jaar teruggeven aan de 6.000 huurders door in augustus een eenmalige korting van 170 euro op de huur te geven. Maar Autoriteit woningcorporaties stak daar een stokje voor omdat dit bij wet verboden zou zijn. Het verbod zorgde gisteren voor veel onbegrip.

Tweede Kamer

Directeur Marco van der Wel van Zeeuwland is blij met alle steunbetuigingen die hij heeft gekregen. "Uit alle reacties die ik heb gekregen en gezien, spreekt brede steun voor het plan om onze huurders eenmalig minder huur te laten betalen. Ik hoopte al dat de Tweede Kamer in actie zou komen en dat is gebeurd. Het CDA heeft in schriftelijke vragen opheldering gevraagd."

Toch blijft het voor de huurders een teleurstelling dat de korting van 170 euro niet doorgaat. "Op sociale media wordt daar natuurlijk druk over gediscussieerd. Maar ik heb het idee dat veel mensen ook wel begrijpen waarom het nog niet door kan gaan. We blijven hopen dat we het voordeel later dit jaar alsnog kunnen doorberekenen."

Oplossing

De eenmalige korting zou verrekend worden over de huur van augustus. Die moet voor 1 augustus zijn betaald. Het grootste gedeelte van de huur wordt via automatische incasso geïnd. Maar er is ook een groep mensen die de huur nog zelf overmaakt. Voor de mensen die al betaald hebben en zelf 170 euro van het huurbedrag hebben afgetrokken, moeten dat deel alsnog betalen.

