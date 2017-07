Mijn bad loopt leeg en mijn huis wordt warm

Het werkt als volgt. In het riool, met name de hoofdleidingen, is de temperatuur van het water vaak rond de 20 a 25 graden. Niet alleen de hierboven genoemde douche en het bad. Ook de vaatwasser, wasmachine en gekookt water dat je wegspoelt in de gootsteen levert een warme temperatuur op in het riool. Al dat warme water komt uiteindelijk via rioolkanalen in het hoofdriool terecht en zo ontstaat daar een constante temperatuur.

Let in de winter maar eens op als er sneeuw ligt en het vriest. Je ziet altijd de rioolputten. Dat komt omdat het water in het riool warm is en die warmte zorgt ervoor dat de sneeuw daar snel smelt.

Met die temperatuur kun je je huis verwarmen. Dat proces heet riothermie. Klinkt misschien moeilijk maar is vrij simpel. In de hoofdrioolleiding wordt een stuk buis weggehaald. Daar komt een speciale buis voor terug.

Het betekent dus dat je geen gas meer nodig hebt om je huis te verwarmen en dat je energie neutraal kunt wonen. In Nederland gaat er voor het eerst geëxperimenteerd worden middels een project. En dat gebeurt in Goes.

