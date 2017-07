Kijkdagen Euregiotuinen trekken 20 belangstellenden

De verwilderde Euregiotuinen staan te koop. (foto: Omroep Zeeland )

Overwoekerd terrein

Geïnteresseerden kunnen tot 22 september een plan met bod indienen bij de gemeente. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, zegt de wethouder. De Euregiotuinen gingen in 2003 open, maar in 2004 ging de eigenaar al failliet. Sindsdien zijn ze niet meer in gebruik en ligt het terrein van bijna dertien hectare er verlaten en overwoekerd bij. Afgelopen jaren waren er wel verschillende plannen voor het gebied, maar die draaiden telkens op niets uit.

