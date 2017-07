Sabewa scheldt kosten van duizenden aanmaningen kwijt

Een aanmaning van Sabewa (foto: Omroep Zeeland)

Mensen die de aanslag alsnog binnen twee weken betalen, hoeven de 7 euro aan aanmaningskosten niet te betalen, zegt bestuursvoorzitter Jon Herselman van Sabewa.

Digitale belastingaanslag

Vorig jaar begon Sabewa al met het versturen van een digitale belastingaanslag. Voor de zekerheid werd toen ook nog een aanslag per post gestuurd. In die brief stond dat ontvangers voor dit jaar moesten kiezen tussen een digitale of reguliere post. Als mensen niets deden, werd de aanslag alleen nog digitaal gestuurd.

Begin dit jaar werd bij Sabewa al duidelijk dat veel mensen de digitale berichtenbox van MijnOverheid niet goed in de gaten houden. "We kregen telefoontjes van mensen die zeiden: 'Mijn buurman heeft de nota al ontvangen en ik heb 'm nog niet. Hoe kan dat?' Daaruit bleek al dat die mensen zich hadden aangemeld voor de berichtenbox van MijnOverheid."

7 euro terug

In april heeft Sabewa daarom een waarschuwingsadvertentie in de krant en huis-aan-huisbladen gezet, zegt Herselman. Toch hebben veel mensen die advertenties niet gezien. "Mensen die de aanmaningskosten wel al hebben betaald, moeten even in de telefoon klimmen", zegt Herselman. "Dat zal wel teruggestort worden, maar daar moeten deze mensen wel actie voor ondernemen."

Vorige maand werden ook al 13.000 aanmaningen verstuurd. Het ging toen om inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Sluis, Reimerswaal, Terneuzen en Tholen. Voor die mensen geldt hetzelfde: als het bedrag binnen veertien dagen na ontvangst is betaald, worden de aanmaningskosten als coulance kwijtgescholden. Ook zij moeten er zelf achteraan.