Ze heeft de mooiste benen en is perfect gebouwd

De Zeeuwse fokveedag wordt één keer in de twee jaar in Aagtekerke gehouden. In de ochtend worden de koeien gekeurd en de beste drie gaan door naar de finale. Er wordt gelet op de bouw van de koe, de benen en de uiers.

De liefste

Er deden in totaal 126 koeien mee van 21 Zeeuwse boerenbedrijven. De koe van deze boerenzoon viel niet in de prijzen, ze was niet de mooiste maar volgens hem wel de liefste.

Misschien niet de mooiste maar wel de liefste (foto: Omroep Zeeland )

Het fokken van koeien verandert snel met de komst van de DNA-analyse. Bij pasgeboren kalfjes is al vast te stellen of het een goede koe gaan worden. Dat is belangrijk voor een duurzame inzet van koeien, niet alleen voor hun melkproductie, maar ook voor hun gezondheid en het in stand houden van het ras. De Zeeuwse fokveedag wordt georganiseerd door de Zeeuwse rundvee stichting.