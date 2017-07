Ruim een miljoen voor opknapbeurt zwembad Tholen

Aanpassingen

De zwembadinstallatie - pomp en filter - wordt volledig vernieuwd. Een vernieuwing die kosten bespaard voor de toekomst, net als de duurzame investering om met zonnecellen energie op te wekken.

De zwembaden worden stevig gerenoveerd en opnieuw gecoat. "Het is alweer veertig jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurd is," vertelt badmanager Paco Telderman van De Spetter. "De gebouwen worden aangepast. De winkel wordt samengevoegd met het gebouw van de kassa en we gaan zelf de winkel exploiteren. Het oude winkelgebouw wordt gesloopt." De slecht weersvoorziening wordt uitgebreid, de toiletten krijgen een opknapbeurt, net zoals de verkleedhokjes.

De zwembaden moeten ook een nieuwe coating krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Oplevering

De renovatie start op 11 september, kort na de sluiting van het zwembadseizoen. Uiterlijk 31 maart 2018 wordt het opknapwerk opgeleverd, zodat de installaties nog enkele weken proef kunnen draaien. Eind april wordt het gerenoveerde zwembadcomplex feestelijk in gebruik genomen.