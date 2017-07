'Hij was oud en startte niet meer'

De nieuwe auto van het dierenasiel Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Melanie Streefkerk van het dierenasiel was het hoog tijd voor een nieuwe auto. "De auto heeft heel trouw dienst gedaan, maar nu begon hij ieder jaar meer geld aan onderhoud te kosten en kapot te gaan. De laatste weken wilde hij niet meer starten." Het asiel gebruikt de auto voor ritten naar de dierenarts, boodschappen doen en om dieren te vervoeren.

"Het gebeurt vaak dat we de auto met spoed nodig hebben", vervolgt Streefkerk. "Dan moet hij het gewoon doen." De auto heet een speciale antislipvloer, er is plek voor twee grote hondenbenches en er komt een loopplankje in. "Voor als we een zieke hond moeten vervoeren die niet kan springen."