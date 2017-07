'Onze schepen zijn hartstikke veilig'

"Iedere winter plegen we onderhoud aan onze schepen. Daarbij controleren we met name de hommer. Dat is het metaal boven op de mast waaraan de verstaging is vastgemaakt. Dat is een zwak punt omdat er water achter het metaal kan komen en er houtrot kan optreden," legt Kole uit. Ook is er tijdens het vaarseizoen onderhoud.

Controles

Op een hoogaars kunnen 12 gasten meevaren. De vrijwilligers van de stichting willen dan ook dat alles goed en veilig verloopt tijdens een tocht. "Er zijn ook controles op onder meer zwemvesten," vertelt Kole.

Hoogaars bij Veere (foto: Adrie Gideonse (Flickr Omroep Zeeland))

Bij het ongeluk met de zeilclipper Amicitia vorig jaar brak de top van de mast af. Die bleek grotendeels te zijn doorgerot. Voor de Onderzoeksraad van Veiligheid is dat ongeval aanleiding om de gang van zaken binnen de Nederlandse bruine vloot door te lichten.