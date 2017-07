GOES wil met attractief voetbal niet degraderen

Rogier Veenstra kijkt hoe de selectie van GOES traint (foto: René van der Vliet)

Rogier Veenstra is de nieuwe trainer, hij kwam over van Zeelandia Middelburg. Hij denkt dat zijn selectie goed genoeg is voor de hoofdklasse. "Ik baalde er van dat een paar dragende krachten GOES verlieten na afloop van vorig seizoen", zegt Veenstra. "Maar we hebben een paar jongens voor bepaalde posities gehaald die ook genoeg kwaliteit hebben."

Aan de bak

Het is voor Veenstra nog lastig in te schatten hoe goed de ploegen zijn in de Hoofdklasse B. "Het zou een beetje gek zijn als ik nu elke speler zou opnoemen van de drie Limburgse clubs." Maar er zitten ook een paar clubs bij die de nieuwe trainer van GOES wel kent. "Ik ken het niveau van Vlissingen en Halsteren en dat is niet mis, dus we moeten aan de bak."

Meer dan handhaven

Veenstra: "Ik ben iemand die hier niet voor de lol komt, ik wil presteren." Attractief voetbal spelen en niet degraderen zijn twee begrippen in het voetbal die elkaar niet vaak ontmoeten, maar dat is het in het kort toch de omschrijving van de doelstelling van GOES. "Ik hoop dat de spelers net iets meer willen dan handhaven."

Bij GOES vertrokken zes spelers, maar daar kwamen acht nieuwe jongens voor terug. Eén van hen is Daniël Wissel, hij maakte vorig jaar dertig competitiedoelpunten voor Zeelandia Middelburg. Maar hoeveel kan hij er in de hoofdklasse maken? "Ik denk dat ik er dit jaar minstens 15 ga maken." Hij verwacht dat GOES in de hoofdklasse voetballend wel mee gaat kunnen. "We zijn een jonge groep en misschien missen we wel wat ervaring, maar ik vind dat wij vooral een goed voetballende ploeg hebben."