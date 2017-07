Zeeland wordt wakker: luxe varkens, historische schepen en voetbal in Goes

De varkensboeren moeten aan verschillende eisen voldoen als ze vijf sterren willen krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Vijfsterren varkens

Varkensboeren Jeroen en Cora Meijering-van Dam van Hof de Eendragt in Zaamslag hebben als enige in Zeeland het vijfsterrencertificaat van de stichting Varkens in Nood op zak. Dat certificaat hebben ze gekregen voor de goede zorg die ze aan hun zeugen en biggen geven. Een droom die uitkomt. Want nu is het nog hobby, maar ooit hopen Jeroen en Cora er een fulltime baan van te maken.

Hoogaars (foto: Adrie Gideonse (Flickr Omroep Zeeland))

Historische schepen veilig?

"Onze historische zeilschepen zijn hartstikke veilig," zegt Hans Kole, woordvoerder van Stichting Behoud Hoogaars. Hij reageert daarmee op berichten dat 'de controle op de veiligheid van historische schepen beter moet'. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat naar aanleiding van een ongeval met een historisch zeilschip in Harlingen waarbij vorig jaar drie mensen om het leven kwamen.

Rogier Veenstra spreekt de selectie van GOES toe (foto: René van der Vliet)

Attractief voetbal voor Goes

Na drie jaar van afwezigheid keert GOES dit seizoen terug in de hoofdklasse. Via een uitstekende serie in de nacompetitie promoveerde de club. Met een gerenoveerde selectie en een nieuwe trainer wil GOES dit seizoen met attractief voetbal niet degraderen.

Wielrenner gewond na valpartij (foto: HV Zeeland)

Wielrenner gewond

Bij Rilland is gisteravond een wielrenner gewond geraakt aan het hoofd. Het slachtoffer reed met een groep op de Batseweg en kwam door onbekende oorzaak ten val. De wielrenner is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Jonge ooievaars in Sint Laurens. (foto: Jan Adriaanse (Flickr Omroep Zeeland))

Weer

Vandaag is er af en toe ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, slechts lokaal valt een bui. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 19 of 20 graden. Daarbij staat er een matige, aan zee soms vrij krachtige, zuidwestenwind.