Varkensboeren Jeroen en Cora hebben vijfsterrenvlees in huis

Het begon met twee biggetjes

In 2013 kochten Jeroen en Cora twee biggetjes. Ze hadden genoeg ruimte op de boerderij en wilden voor zichzelf een mooi stukje vlees kweken. "Dat bleef niet onopgemerkt. Al gauw stonden vrienden en familie in de rij voor een lapje varkensvlees," vertelt Cora. Inmiddels hebben ze zo'n veertig varkens.

Ze vinden het belangrijk dat de varkens goed worden verzorgd en genoeg ruimte hebben om te leven. "Dat proef je uiteindelijk terug in het vlees," zegt Jeroen. Toch blijft het altijd een moeilijk moment om de dieren naar de slacht te brengen. Cora: "Dat is zeker niet het leukste moment, maar het is nu eenmaal de werkelijkheid. We weten in ieder geval dat ze een goed leven hebben gehad."

De varkensboeren moeten aan verschillende eisen voldoen als ze vijf sterren willen krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Certificaat

Stichting Varkens in Nood zet zich in voor het welzijn van varkens. Meestal brengt de stichting situaties aan het licht als varkens slecht behandeld worden. Met het vijfsterrencertificaat laat Varkens in Nood zien hoe het - in hun ogen - ook kan. Er zijn verschillende punten waar de varkensboeren aan moeten voldoen, willen ze in aanmerkingen komen voor het certificaat.

De varkens zijn bij voorkeur een langzamer groeiend ras De varkens kunnen permanent naar buiten Ze hebben voldoende ruimte en een natuurlijke uitloop waar voldoende te ontdekken is en waar de varkens lekker kunnen wroeten Bij voorkeur is er een modderbad aanwezig De zeugen en biggen moeten minimaal zes weken bij elkaar blijven Bij voorkeur krijgt een zeug één nestje per jaar Het couperen van biggen is onder geen beding toegestaan Bij voorkeur worden de varkens niet gecastreerd De boer moet minimaal één keer per dag de dieren verzorgen en controleren Weinig antibioticagebruik

Nu houden Jeroen en Cora de varkens nog als hobby. Ze hebben alle twee een baan ernaast. Uiteindelijk hopen ze van hun hobby hun werk te maken. "Er is niets mooiers dan hier in de stal lopen en kijken naar de pasgeboren biggen die bij hun moeders aan het drinken zijn", aldus Cora.