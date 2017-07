Adan en Ton winnen stratenloop Haamstede

Erwin Adan wint in Haamstede (foto: Erwin Adan)

Adan liep de 9.9 kilometer in een tijd van 33.34'. Daarmee was hij ruim een minuut sneller dan Overgaauw. Abu-Stitan eindigde weer vijftien seconden achter hem. In het algemeen klassement gaat Overgaauw aan de leiding, met in zijn kielzog Ralph Wiessner.

Algemeen klassement mannen

1. Ronnie Overgaauw 1992 punten 2. Ralph Wiessner 1983 punten 3. Erik Goossen 1964 punten

Na haar zeges in Zoutelande en Westkapelle won Leonie Ton ook in Haamstede. Zij noteerde gisteren een tijd van 40 minuten en 37 seconden. Daarmee was ze twee minuten sneller dan Marjolein Menheere. Monica Sanderse werd derde in een tijd van 43.15'. Ton is met nog een wedstrijd te gaan de leider in het klassement.

Algemeen klassement vrouwen

1. Leonie Ton 1997 punten 2. Monica Sanderse 1984 punten 3. Petra Buijs 1982 punten

Volgende week woensdag sluit het stratenloopcircuit af met de Boulevardloop in Vlissingen.