Zeeuwse moeder en dochter op onderzoek in Spitsbergen

Moeder en dochter Van den Heuvel bij het uitvoeren van een onderzoek. (foto: Martine van den Heuvel)

Golfstroom

Dat het klimaat opwarmt, is bekend. Toch schrok Van den Heuvel ervan dat de zee bij Spitsbergen nu een graad of twee warmer is dan normaal in deze tijd. "We vangen beestjes in de haven en het water is zeven graden. Normaal maar vier of vijf", vertelt Van den Heuvel. Het water warmt op doordat de Atlantische golfstroom, die ook langs Nederland gaat, steeds verder naar het noorden stroomt. Van den Heuvel: "Atlantification noemen ze dat."

De opwarming speelt een belangrijke rol in het onderzoek van de biologe voor de Wageningen Marine Research in Yerseke. Dat onderzoek spitst zich toe op hoe zeedieren omgaan met de vervuiling van de zee. "Als het warmer wordt, is dat voor de dieren een extra vorm van stress die de effecten van de vervuiling kan vergroten", aldus Van den Heuvel.

Altijd licht

Ook al verdwijnen gletsjers langzaam en wordt het zeeijs minder, Van den Heuvel vindt Spitsbergen vooral mooi: "Als ik nu naar buiten kijk vanuit ons onderzoekscentrum zie ik de baai en de bergen. Vogels vliegen rond en de ganzen hebben kuikens. Het is hier prachtig. Wel is het elke keer wennen dat de zon in de zomer niet ondergaat. Je blijft 's avonds op de automatische piloot doorwerken tot je een keer op je horloge kijkt en denkt: 'ik moet naar bed'."

De biologe was al eerder op Spitsbergen. Wat het dit keer anders maakt, is dat dochter Mare ook mee is. Mare wil wetenschapsjournalist worden. Zij helpt haar moeder met het noteren van metingen en staat op wacht om te zien of er ijsberen in de buurt zijn. "Als ze in de buurt komen, moet je die proberen te verjagen met een flaregun. En als ze agressief zijn en je niet anders kunt, moet je ze doodschieten", legt Mare haar taak uit. Tot nu toe heeft ze nog geen beer gezien. "Ik hoop dat ik er nog een zie voor we terug naar Zeeland gaan."