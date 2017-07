Ongeluksattractie niet naar Zeeland

De Afterburner op de kermis in Tilburg (foto uit 2004) (foto: Michael Welsing (Flickr))

Het gaat om een attractie van het Nederlandse bedrijf KMG. Bij een ongeval op een kermis in Ohio werden mensen eruit gelanceerd. Een 18-jarige man kwam daarbij om het leven en zeven andere inzittenden raakten gewond. Een soortgelijke attractie reist ook door Nederland onder de naam Chaos of Afterburner. De provincie Zeeland wordt door deze attractie de komende tijd niet aangedaan.

Niet op de lijst

De attractie staat nu ook op de Tilburgse kermis. Fabrikant KMG heeft besloten dat alle attracties van deze soort dicht blijven totdat duidelijk is wat er mis is gegaan. In de komende weken zijn er kermissen in onder andere Renesse, Middelburg, Zierikzee, Goes en Terneuzen. Daar staat de attractie niet op de deelnemerslijst.

Prikkelarme kermis

In Middelburg is er zondagmiddag 6 augustus een prikkelarme kermis, speciaal voor prikkelgevoelige kinderen en ouderen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme, epilepsie, of een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Zij kunnen vanwege het harde geluid, fel licht en geluid doorgaans niet op een normale kermis terecht. Bij de prikkelarme kermis zijn deze prikkels er niet of in sterk verminderde mate.