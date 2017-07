Probleemplanten vormen ware plaag

De Japanse duizendknoop groeit dwars door alles heen (foto: Omroep Zeeland)

De Japanse duizendknoop heeft zo'n kracht en groeit zo explosief dat hij dwars door funderingen en wegen heen kan komen. De plant, die twintig centimeter per dag groeit, is niet gevaarlijk voor mensen zoals de reuzenberenklauw, maar kan wel voor forse financiële schade zorgen.

Enorme groei

De explosieve groei van dit soort planten heeft verschillende oorzaken. Zo wordt er minder chemisch bestreden door strengere regelgeving, heeft Zeeland er meer natuur bijgekregen en wordt er later gemaaid dan vroeger vanwege de flora- en faunawet.

De reuzenberenklauw is net als de Japanse duizendknoop lastig te bestrijden (foto: Omroep Zeeland)

Probleemplantenapp

Waterschap Scheldestromen werkt sinds vorig jaar met een 'probleemplantenapp'. Medewerkers in het veld kunnen in deze app registreren waar ze overlastgevende planten gezien hebben. Het doel is om dit soort planten beter te kunnen bestrijden, maar het beeld is verre van compleet zegt Rian de Feijter van waterschap Scheldestromen.

"Als we het echt goed zouden willen doen, moet we veel meer samenwerken met bijvoorbeeld de Provincie Zeeland en gemeenten. Zij beheren ook bermen en natuurgebieden. Alleen met een intensieve samenwerking kunnen we overlastgevende planten echt te lijf gaan."

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop? - holle stengel, lijkt op bamboe

- eind van de zomer komen er witte bloemetjes uit

- bladstengels zijn rood

- op de blaadjes (5 tot 7 cm) kunnen rode vlekjes verschijnen

Half miljard schade

De Japanse duizendknoop rukt in heel Nederland op. Op sommige plekken is het een ware plaag. In Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze er zoveel last van dat de gemeente zegt 'gestopt te zijn met tellen bij een half miljard euro aan schade'. Inwoners van Amersfoort hebben een brief van de gemeente ontvangen met daarin de vraag of ze willen kijken of er een Japanse duizendknoop in hun tuin groeit. Als dit het geval is, komt de gemeente langs om de plant chemisch te bestrijden.

In Zeeland is de Japanse duizendknoop tot nu toe vooral in buitengebieden gespot, maar mocht je de woekerplant in de tuin hebben, dan is er maar één advies volgens Rian de Feijter. "Om de veertien dagen maaien en het maaisel absoluut niet in de gft-bak gooien, anders komt de plant in het compost terecht en vermenigvuldigt hij zich weer. De Japanse duizendknoop mag in de grijze bak."

Lees ook: