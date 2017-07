Onderzoek naar diefstallen rondom Veerse Meer

Een van de gedupeerden is Marinella van Es uit Vlissingen. Haar motorboot staat op een trailer in de haven in Veere en is helemaal kaalgeplukt. De buitenboordmotor, met een waarde van 6.500 euro, is verdwenen, evenals de boordcomputer en de gashendel.

120 kilo

Voor de dieven moet het een flink karwei geweest zijn. De buitenboordmotor weegt zo'n 120 kilo en zat vast met vier grote bouten, waaronder een zogenoemd boutslot. De dieven hebben allereerst een wielklem vernield en de boot op de trailer naar een gat in het hek gereden. Daar hebben ze het boutslot doorgezaagd en de kabels losgeknipt.

De dieven hebben allereerst een wielklem vernield en de boot op de trailer naar een gat in het hek gereden. (foto: Omroep Zeeland)

Hondsbrutaal

De havenmeester van de Oostwatering in Veere, waar de boot van Marinella ligt, denkt dat het hier om een groep professionals gaat en noemt de daders hondsbrutaal. Eerder kwam het volgens hem nauwelijks voor dat zulke grote en zware motoren gestolen werden.

Een woordvoerder van de politie noemt het opvallend dat er tijdens de zomerperiode zoveel diefstallen zijn. In de winter komt het vaker voor, wanneer de havens uitgestorven zijn. De politie onderzoekt de diefstallen.