Van Anrooij in finale Jeugd Olympische Spelen

Shirin van Anrooij uit Kapelle staat in de finale van het Jeugd Olympisch Festival in Hongarije (foto: Facebook Shirin van Anrooij)

Zaterdagmiddag rond de klok van 16.00 uur loopt Van Anrooij de finale in Hongarije bij het Jeugd Olympisch festival dat elke twee jaar wordt gehouden. Het evenement is voor jongeren tot 18 jaar. Aan deze editie doen bijna 2400 sporters mee, in tien verschillende sporten. Er zijn in Hongarije 50 Europese landen vertegenwoordigd. Van Anrooij is de enige Zeeuwse deelnemer.