Snorkelen is leuk: 'Maar ik zag niks'

Volgens Leendert Verbiest van De Witte Boulevard Duikcentrum, vandaag actief in de Oosterschelde bij Kerkwerve, is het een mooie kans om mensen warm te laten lopen voor onze provincie: "We willen gewoon laten zien hoe mooi het in Zeeland onder water is. Natuurlijk hopen we dan dat we de mensen zo enthousiast krijgen, dat ze ons enthousiasme voor Zeeland mee naar huis nemen en wellicht een keertje terugkomen."

De kinderen vonden het snorkelen in de Oosterschelde te gek. Al zag een jongetje niks. "Het was een beetje donker." Een ander kind had ook geen mazzel. Hij kwam met een bloedende vinger het water uit: "Ik was aan het snorkelen en die stenen waren dichterbij dan ik dacht en ik kon ze ook niet zien. Toen heb ik me bezeerd."