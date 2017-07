Het mooiste én lekkerste ijs in Zeeland komt uit...

IJsmaker Arjan Nijenhuis uit Sluis presenteerde zijn ijs het beste in Bologna. (foto: Arjan Nijenhuis)

Nijenhuis won in februari de Nederlandse finale van de Gelato World Tour. Zijn rozenijs werd verkozen tot 'lekkerste ijs van Nederland'. Als 'Nederlands kampioen' mocht hij ook deelnemen aan de Europese finale in Italië, die dinsdag plaatsvond.

Zeeuwse rozenblaadjes

Met Zeeuwse ingrediënten reisde hij af naar de Italiaanse stad Bologna waar de ijsmakers het ijs ter plekke moesten bereiden. "Ik maak alles puur natuur, met Zeeuwse ingrediënten. De rozenblaadjes komen bijvoorbeeld van de rozenkwekerij uit IJzendijke."

Deze keer ging iemand anders er met de titel 'lekkerste ijs' vandoor, maar kreeg de ijsmaker van Sluis wel de prijs voor beste presentatie. Niet onbelangrijk want: "Het ijs moet er goed uitzien in je etalage, anders koopt niemand je ijs."

De ijsmaker is trots op zijn prijs. "Ik ben maar een kleine ijsbereider, de kleinste van de wedstrijddeelnemers. Ik verwachtte niet dat ik een prijs zou winnen, maar als dat dan toch gebeurt, valt er wel een druk van je af." Voor Nijenhuis houdt het avontuur van de Gelato World Tour nu op, hij eindigde niet in de top drie en wist dus geen ticket te bemachtigen voor de wereldfinale in Rimini (Italië).

Van Overijssel naar Sluis

Nijenhuis zit al 25 jaar in het vak. "Met een mobiele ijswagen cross ik heel Nederland door en ga ik heel wat festivals af. "Drie jaar geleden streek de - van oorsprong - Overijselaar in Sluis neer en opende daar zijn ijssalon 'Fresh & More'. Sluis is een goeie plek, volgens de ijsverkoper. "Er was nog niemand die ambachtelijk ijs verkocht en er is altijd veel toerisme, dat heb je nodig om ijs te verkopen."