Bestelbus over de kop bij Rilland

Op de A58 ter hoogte van Rilland is vanavond even na achten een bestelbus in de berm geraakt. De weg richting Bergen op Zoom was korte tijd afgesloten, inmiddels kan het verkeer via één rijstrook over de A58 passeren.

Rijkswaterstaat meldt dat het om een eenzijdig ongeval gaat, de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens de VID sloeg een bestelauto over de kop en werd de bestuurder uit de auto geslingerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. Bestelbus over de kop bij Rilland (foto: Politie Oosterscheldebekken) De A58 werd korte tijd afgesloten voor de hulpverlening. Deze is inmiddels weer vertrokken en de linkerrijstrook is weer open voor verkeer.