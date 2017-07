Bestelbus slaat over de kop; bestuurder overleden

Op de A58 ter hoogte van Rilland is vanavond even na achten een bestelbus over de kop geslagen. De 37-jarige bestuurder, een man uit Oud Gastel, heeft het ongeval niet overleefd.

Rijkswaterstaat meldt dat het om een eenzijdig ongeval gaat, de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Vooralsnog gaat de politie er vanuit dat de bestuurder de macht over het stuur heeft verloren. De A58 werd korte tijd afgesloten. (foto: HV Zeeland) De A58 werd korte tijd afgesloten voor de hulpverlening. De politie is op zoek naar getuigen.