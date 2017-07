Wat is er te doen in Zeeland? Negen tips voor komend weekend

25 juli t/m 28 juli - Zeeuwse Fietsvierdaagse

Wat is er nou fijner dan fietsen door het Zeeuwse landschap? Met afstanden van 25, 40 of 60 kilometer kan je je hart ophalen. De fietsvierdaagse startte dinsdag, maar niet getreurd: je kunt ook alleen vrijdag meefietsen. Kijk voor meer informatie op de website van de Zeeuwse Fietsvierdaagse.

Kermis in Renesse en Kamperland

Kermis in Renesse (foto: Nella Padmos)

Ga de strijd met de zwaartekracht aan op de kermis in Renesse. Van 27 juli tot 2 augustus elke dag geopend van 11.00 tot 00.00 uur, met uitzondering van zondag. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli kan je van 15.00 tot 23.00 uur naar de kermis in Kamperland.

27 juli t/m 29 juli - Mosselfeesten Middelburg

Mosselen en bier bij Mosselfeesten Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Mossels! Een heel evenement georganiseerd rondom deze Zeeuwse lekkernij, dat wil je niet missen toch? Van 27 t/m 29 juli zijn de Mosselfeesten in Middelburg. Alle cafés en restaurants aan de Vlasmarkt in Middelburg doen mee. Overal kun je genieten van muziek en natuurlijk van mossels die op verschillende manieren bereid zijn.

28 juli - Internationale Supercross Aagtekerke

Vrijdag 28 Juli wordt voor de 27e keer de Internationale Motorcross in Aagtekerke gehouden. Motorcrossers gaan in verschillende klassen met elkaar de strijd aan. Als afsluiting is er in de feesttent live muziek van de band Anderkovver.

29 juli - Weitjerock

Iedere laatste zaterdag van juli wordt in de polder van IJzendijke het intieme muziek- en kleinkunstfestival Weitjerock georganiseerd. Dit jaar zullen onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, Lucas Hamming, Radio Topkaas, The Store Losers, De Duts'n en Buurman & Buurman optreden. Kom in de stemming met deze Spotify playlist.

29 juli - Peerockfestival

Het begon in 1993 als een feestje waar diverse bandjes optreden in een weiland en is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel muziekfestival. Peerok wil jonge muzikanten de kans bieden om voor een groot publiek op te reden. Het festival vindt plaats bij Colijnsplaat met een hoofdpodium binnen en een Zeeuws buitenpodium. Dit jaar staan onder meer Gino & The Bulldoze Band, Hillbilly Moonshiners en The Brightt op het programma.

29 juli - Zeewier Smaaksafari

Regenlaarzen aan en hop de natuur in! Tijdens de zeewier smaaksafari leer je alles over zeewieren en combineer je bekende producten met zeewier. Deze zaterdag 29 juli van 13.00-15.15 uur is voorlopig de laatste dit seizoen. Dus pak de kans om meer over zeewier te leren en er mee te koken.

29 en 30 juli - Eventing Zeeland Weekend

Eventing Zeeland is een uniek, jaarlijks paardensportevenement in Zeeland. Dit jaar vindt Eventing Zeeland plaats op 29 en 30 juli in Vrouwenpolder. De deelnemers, uit binnen- en buitenland, kunnen meedoen vanaf de klasse BB (beginnende ruiters) tot de hoogste landelijke klasse Z (zwaar). Tijdens deze samengestelde wedstrijd (eventing) rijden de combinaties eerst een dressuurproef, vervolgens een springparcours en komen daarna aan de start in de cross-country. De resultaten van deze onderdelen bepalen samen de uiteindelijke score in de wedstrijd.

30 juli - Dancetour Goes

Ben jij klaar voor een mooi feestje? Op zondag 30 juli is Dancetour weer in op de Grote Markt in Goes. De line-up:

14:00 - 15:00 DJ Clash: HEAVY

15:00 - 16:30 Joshua J

16:30 - 17:30 Bizzey

17:30 - 19:15 Pep & Rash

19:15 - 20:30 ChildsPlay

20:30 - 21:30 Mental Theo