'Dit is één van de mooiste werkplekken van Zeeland'

In de toren, achttien meter boven het water, heeft de strandwacht uitstekend zicht op de badgasten. "Toen we de toren niet mochten gebruiken, liepen er extra strandwachten op het strand zelf. Nu gaat het het werk een stuk makkelijker. We hebben optimaal zicht over twee stranden, het Nollestrand en het Badstrand", zegt Albert Dijkstra van de strandwacht in Vlissingen.

Levensreddend

Het is nu ook weer een stuk veiliger, zegt Dijkstra. "In het verleden, toen we nog in de toren zaten, is er een meisje onder water verdwenen. Dat zouden we vanaf het strand niet gezien hebben, maar vanaf de toren wel. Gelukkig hebben we haar kunnen redden. Zonder de toren was dat niet gelukt."

Uitzicht op de Boulevard van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Kijkje in de toren

In de toren zelf heeft de strandwacht de beschikking over verschillende soorten apparatuur, zoals marifoons en een mobilofoon waarmee de strandwacht een directe lijn heeft met de alarmcentrale. "Ook hebben we een paar beeldschermen waarmee we het scheepvaartverkeer goed in de gaten kunnen houden. Maar het meest gebruikte en wellicht belangrijkste apparaat is toch wel de aloude verrekijker. Soms twijfel je aan wat je ziet. Als je dan door de verrekijker kijkt, zie je dat het bijvoorbeeld een zeehond is. Het voorkomt een heleboel onnodige meldingen."

