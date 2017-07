Zeeland wordt wakker: dodelijk ongeval, uitkijktoren en ijs

Goedemorgen! Het is vrijdag 28 juli. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Bij een ongeval op de A58 ter hoogte van Rilland is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. (foto: HV Zeeland) Dode bij ongeval op de A58 Bij een eenzijdig ongeval op de A58 ter hoogte van Rilland is gisteravond de 37-jarige bestuurder van een bestelbusje om het leven gekomen. De politie gaat er vanuit dat de bestuurder de macht over het stuur heeft verloren. Lees ook: Bestelbus slaat over de kop; bestuurder overleden De uitkijktoren van de strandwacht in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Uitkijktoren Twee jaar lang is er geen gebruik van gemaakt: de uitkijktoren van de strandwacht in Vlissingen. Sinds deze zomer is de strandbewaking weer terug op de oude, vertrouwde plek. Omroep Zeeland keek mee in de achttien meter hoge toren. Lees ook: 'Dit is één van de mooiste werkplekken van Zeeland' En het mooiste én lekkerste ijs komt uit... (foto: Omroep Zeeland) Ijsprijs Onlangs werd zijn ijs al verkozen tot 'lekkerste ijs van Nederland', nu kan deze ijsmaker uit Zeeland ook een Europese prijs op zijn naam schrijven. Lees ook: Het mooiste én lekkerste ijs in Zeeland komt uit... Zonsopkomst bij de Levensstrijdweg in Zierikzee. (foto: Lennaert de Looze (via Omroep Zeeland Flickr)) Het weer Wisselend bewolkt en een enkele bui. De zon laat zich ook af en toe zien. Het wordt 20 tot 22 graden, bij een matige, aan zee vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind.