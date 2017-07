Vrouw gewond na poging tot beroving

Een politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw fietste over de Koninginnelaan in Terneuzen toen de dader, een man op een groene mountainbike, plotseling haar tas probeerde te pakken. Na die actie viel de vrouw op straat. Ze is voor behandeling naar de huisartsenpost in Terneuzen gegaan.

Dader spoorloos

De politie heeft gisteravond met meerdere agenten gezocht naar de man. Ook werd een oproep via Burgernet verspreid. Tot nu toe is de dader nog niet gevonden.