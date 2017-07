34 windmolens verrijzen op en rond de Krammersluizen

Een Zeeuws bouwproject

Voor het project is zoveel mogelijk hulp van Zeeuwse ondernemers gevraagd. Ze zijn betrokken bij de bouw, verzorgen de lunch of regelen een slaapplek voor de internationale werknemers. Als het windpark af is, hebben zo'n 2.000 mensen aan het park gebouwd.

Het windpark is ook deels eigendom van Zeeuwse burgers. De coöperatie Zeeuwind heeft samen met Deltawind uit Goeree-Overvlakkee het initiatief voor de bouw van het park genomen. In totaal zijn er 4.000 burgers bij de coöperaties aangesloten.

Zo komt het windpark eruit te zien (foto: Windpark Krammer)

Extra land aanleggen

Het bouwen van een windpark is complex. Zeker op de Krammersluizen. Eerst wordt er een stalen voet gevlochten als basis van de windmolen. Die constructie wordt vervolgens overgoten met beton en in de grond geplaatst. Op dat fundament wordt de windmolen in stukken opgebouwd. Omdat de strekdammen waar de molens op worden gebouwd niet altijd breed genoeg voor een windmolen, wordt er op sommige plekken ook extra land aangelegd.

Windpark Krammer in 10 feiten 1. Er komen 34 windmolens op en rondom de Krammersluizen bij de Philipsdam.

2. De windmolens leveren uiteindelijk stroom aan 100.000 mensen.

3. Er ligt een kabel van 13 kilometer van de windmolens naar Middelharnis (Goeree-Overflakkee).

4. Er zijn ook bedrijven die stroom gaan afnemen: Google, Philips, AkzoNobel en DSM.

5. In totaal werken 2.000 mensen aan het park.

6. Het project kost 215 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd door de 4.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. De leverancier van de turbines, Enercon, brengt ook een deel van het geld in.

7. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland.

8. De eerste windmolen levert als alles goed gaat in 2017 al elektriciteit.

9. In 2019 wordt het project afgerond.

10. Het park ligt tussen drie natuurgebieden in: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen

De bouwlocatie ligt tussen de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen. Drie rijke natuurgebieden. "Het maakt de planning wel heel complex. We verhuizen telkens van de ene naar de andere locatie omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen van vogels. Ook met storm mogen we niet bouwen", legt Projectmanager Civiel Erik Houtepen uit.

Bij elke stap die we zetten, houden we rekening met de natuur." Erik Houtepen, projectmanager

Het is niet voor niets dat de windmolenbouwers zoveel rekening houden met de natuur. Omwonenden hebben bezwaar ingediend tegen de bouw van het park. De Raad van State heeft die bezwaren van tafel geveegd, zolang er bij de bouw voldoende rekening wordt gehouden met de natuur.

Vleermuizen en vogels

Zo zit er een detectiesysteem voor vleermuizen en vogels in de windturbines. Zodra er een dier in de buurt komt van de wieken, stopt de molen met draaien. Ondanks al deze regeltjes, zijn de Krammersluizen erg geschikt voor windmolens. Er staan namelijk lekker veel wind.

De bouw van Windpark Krammer is in volle gang (foto: Omroep Zeeland)

De windmolens komen allemaal in Zeeland te staan, maar de stroom gaat naar Middelharnis (Goeree-Overflakkee). Daarvoor is een kabel van dertien kilometer aangelegd. Het initiatief voor de bouw komt vanuit twee coöperaties waarbij 4.000 burgers zijn aangesloten: Zeeuwind (Provincie Zeeland) en Deltawind (Goeree-Overflakkee). Deze burgers zijn dus mede-eigenaar van het park.

Eind dit jaar kunnen ook burgers van de omliggende eilanden die niet bij een coöperatie zijn aangesloten investeren in het park. Er is tien miljoen euro vrijgemaakt voor een financieel burgerinitiatief. De eerste windmolen wekt in 2017 al stroom op, het park wordt helemaal opgeleverd in 2019.