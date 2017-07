Spandoeken moeten hardrijders Haltestraat afremmen

bordje 30 kilometer (foto: Omroep Zeeland)

De buurtbewoners vragen, naar eigen zeggen, al zo'n drie jaar aandacht voor het razende verkeer in de Haltestraat. In die straat geldt een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Met name in de avond en nacht wordt er te hard gereden.

Metingen

Bij hun protest verwijzen de buurtbewoners naar snelheidsmetingen van Veilig Verkeer Nederland. Toen reed meer dan tachtig procent van het verkeer te hard door de straat.

De actie met de spandoeken volgt na de brief die de bewoners van de Haltestraat begin deze maand naar de gemeente Reimerswaal hebben gestuurd.