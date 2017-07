GroenLinks: Pontje Perkpolder-Hansweert van kardinaal belang

Motorschip De Onderneming van Perkpolder naar Hansweert (foto: Veerle Weverbergh)

Volgens de Statenfractie en de ondernemer achter het pontje is dat het gevolg van het niet op tijd uitbaggeren van de haven. Volgens de ondernemer had de provincie dit wel beloofd. GroenLinks wil nu weten of deze belofte is gedaan.

De partij noemt de verbinding van 'kardinaal belang voor fietsers, zowel bewoners als toeristen, wanneer Zeeland zich wil profileren als fietsprovincie.' In juli heeft het pontje zo'n tien keer niet kunnen uitvaren vanwege het lage water.

Toezeggingen

Eerder liet de provincie in de PZC al weten dat er volgens hen geen toezeggingen zijn gedaan om de haven te baggeren.